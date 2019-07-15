Россия готова вернуть украинских моряков с условием, если Киев обеспечит их участие в судебном процессе.

РФ готова вернуть украинских моряков и корабли при условии, если “Киев обеспечит потом их участие в судебном процессе”.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

– Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены в качестве доказательств, – сказала она.

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Однако “на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал”.

К слову, парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.