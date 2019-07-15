Росія готова повернути українських моряків, якщо Київ забезпечить їх участь у судовому процесі.

РФ готова повернути українських моряків та кораблі за умови, якщо “Київ забезпечить потім їх участь у судовому процесі”.

Про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

– Я хочу нагадати, що РФ направила ноту Україні про те, що вона готова звільнити моряків, коли буде забезпечено їх участь в кримінальному процесі, і повернути плавальні засоби, якщо вони будуть збережені як докази, — сказала вона.

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Проте “на ноту РФ була отримана негативна нота України, про яку президент Володимир Зеленський не знав”.

До речі, парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.