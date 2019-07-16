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Факты / Украина

Предвыборная программа партии Слуга народа – основные тезисы

На съезде партии Слуга народа озвучили предвыборную программу политсилы.

разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков озвучил программу политсилы, с которой она пойдет на выборы в Верховную Раду.

Программа партии Слуга народа

Приоритетами партии названы очистка и обновление системы власти в Украине.

В партии намерены отменить депутатскую неприкосновенность и создать механизм наложения народного вето на законопроекты, которые не устраивают общество.

Также будет возвращение ответственности за незаконное обогащение и внедрение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Граждан будут награждать за выявление в коррупции.

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Финансирование оборонного сектора будет установлено на уровне не менее 5% ВВП страны.

Реформировать ВСУ будут по стандартам НАТО.

Партия будет принимать законы, которые способствуют евроатлантическому вектору развития Украины.

Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей перезагрузят и внедрят институт суда присяжных.

Право владения оружием законодательно урегулируют и будут работать в направлении развития механизма защиты свидетелей.

Будет проведен национальный экономический аудит с привлечением украинских и международных компаний.

Будет введен налог на выведенный капитал, а ГФС лишат правоохранительных функций.

Читайте: Партия Слуга народа объявила список на выборы в Раду

Партия заявила о желании провести перепись населения и внедрить экономический паспорт украинца.

Энергетическую схему Роттердам+ обещают отменить.

За незаконную вырубку лесов введут уголовную ответственность.

Для преподавателей средних и высших учебных заведений предлагают базовое материальное обеспечение на уровне трех минимальных зарплат.

Также будет введена система обязательного медицинского страхования.

Украинскую культуру и язык будут поддерживать при помощи фискальных стимулов и госфинансирования.

Напомним, партия Слуга народа представила первую десятку кандидатов на мажоритарных округах.

Источник: Слуга народу

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