Общественные организации Хмельницкой области требуют от председателя политической партии Слуга народа Дмитрия Разумкова проверить выдвигаемого политсилой кандидата Елену Копанчук.

Общественные организации Хмельницкой области обратились к председателю политической партии Слуга народа Дмитрию Разумкову с просьбой провести проверку появившихся в СМИ фактов причастности Елены Копанчук – кандидата, выдвигаемого партией по 189-му избирательному округу, к деятельности компаний, обвиненных в растрате бюджетных средств и нарушении норм природопользования.

– Мы, члены общественных организаций Хмельницкой области, выражаем беспокойство, что под брендом политической партии Слуга народа в парламент баллотируется недостойный кандидат, который позорит имя партии. Общественные организации Хмельнитчины обращаются к вам, Дмитрий Александрович, с просьбой изучить новые факты о кандидате Елене Копанчук, – говорится в обращении.

В письме представители общественности области ссылаются на заявление Дмитрия Разумкова о целесообразности общественного контроля кандидатов.

– Если мы где-то ошиблись или получили не всю информацию, потому что собрать полные досье, тщательно проверив всех людей, тоже не всегда выходит… Мы ждем от журналистов и общественности информацию по нашим кандидатам. Если кто-то не достоин быть в списке партии Слуга народа, то мы его оттуда исключим, – приводятся в письме слова Разумкова.

Компания Горнодобывающая компания Подольские карьеры, руководитель и единственный владелец которой с 18.04.2016 года – Копанчук Елена Евгеньевна, является фигурантом уголовного дела о присвоении и хищении государственных средств в ПАО Сумыхимпром, которое с 18.05.2018 года расследует следственное управление ГУНП в Сумской области (уголовное производство № 12018200000000103).

Речь идет о фиктивных поставках рядом предприятий (в т. ч. компанией Горнодобывающая компания Подольские карьеры Елены Копанчук) известняка на ПАО Сумыхимпром, хотя фактически сырье закупалось по существенно завышенным ценам через фирму посредника в Российской Федерации.

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Кроме того, муж Елены Копанчук Копанчук Владимир Александрович – бывший сотрудник прокуратуры Украины времен Виктора Януковича. Он судился с государством за увеличение пенсии, являясь весьма обеспеченным человеком.













ОО Хмельнитчины требуют от Разумкова проверить кандидата по 189-му округу / 3 фотографии

Обращение подписали: Хмельницкая областная правозащитная коллегия по работе с правоохранительными, силовыми и фискально-контролирующими органами, Хмельницкий областной комитет содействия реализации положений Конституции Украины, Благотворительная организация Надежда, ВПГО Государственная инициатива Яроша в Хмельницкой области, Центр политических процессов Политком.

Напомним, на съезде партии Слуга народа озвучили предвыборную программу политсилы.