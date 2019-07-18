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ГО Хмельниччини вимагають від Разумкова перевірити кандидата за 189-м округом

Громадські організації Хмельницької області вимагають від голови політичної партії Слуга народу Дмитра Разумкова перевірити висунотого політсилою кандидата Олену Копанчук.

ГО Хмельниччини вимагають від Разумкова перевірити кандидата за 189-м округом

Громадські організації Хмельницької області звернулися до голови політичної партії Слуга народу Дмитра Разумкова з проханням провести перевірку фактів, що з’явилися в ЗМІ щодо причетності Олени Копанчук – кандидата, висунутого партією за 189-м виборчим округом, до діяльності компаній, звинувачених в розтраті бюджетних коштів і порушенні норм природокористування.

– Ми, члени громадських організацій Хмельницької області, висловлюємо занепокоєння, що під брендом політичної партії Слуга народу в парламент балотується не гідний кандидат, який ганьбить ім’я партії.

Громадські організації Хмельниччини звертаються до вас, Дмитре Олександровичу, з проханням вивчити нові факти щодо кандидата Олени Копанчук, – йдеться у зверненні.

У листі представники громадськості області посилаються на заяву Дмитра Разумкова про доцільність громадського контролю кандидатів.

– Якщо ми десь помилилися чи не до кінця отримали інформацію, тому що зібрати повне досьє, глибоко перевіривши всіх людей, теж не завжди виходить… Ми чекаємо від журналістів і від громадськості інформацію про наших кандидатів. Якщо хтось не гідний бути у списку партії Слуга народу, то ми його звідти вилучимо, – цитують у листі слова Разумкова.

Гірничодобувна компанія Подільські кар’єри, керівником і єдиним власником якої з 18.04.2016 року є Копанчук Олена Євгеніївна, є фігурантом кримінальної справи про привласнення і розкрадання державних коштів в ПАТ Сумихімпром, яке з 18.05.2018 року розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області (кримінальне провадження № 12018200000000103).

Йдеться про фіктивне постачання низкою підприємств (зокрема Гірничодобувною компанією Подільські кар’єри Олени Копанчук) вапняку на ПАТ Сумихімпром, хоча фактично сировину закупали за істотно завищеними цінами через фірму посередника в Російській Федерації.

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Крім того, чоловік Олени Копанчук Копанчук Володимир Олександрович – колишній співробітник органів прокуратури України за часів Віктора Януковича. Він судився з державою за збільшення пенсії, будучи вельми забезпеченою людиною.

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ГО Хмельниччини вимагають від Разумкова перевірити кандидата за 189-м округом / 3 фотографии

Заяву підписали: Хмельницька обласна правозахисна колегія щодо роботи з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами, Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень Конституції України, Благодійна організація Надія, ВПГО Державницька ініціатива Яроша у Хмельницькій області, Центр політичних процесів Політком.

Нагадаємо, на з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.

Джерело: Українські новини

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