Громадські організації Хмельницької області вимагають від голови політичної партії Слуга народу Дмитра Разумкова перевірити висунотого політсилою кандидата Олену Копанчук.

Громадські організації Хмельницької області звернулися до голови політичної партії Слуга народу Дмитра Разумкова з проханням провести перевірку фактів, що з’явилися в ЗМІ щодо причетності Олени Копанчук – кандидата, висунутого партією за 189-м виборчим округом, до діяльності компаній, звинувачених в розтраті бюджетних коштів і порушенні норм природокористування.

– Ми, члени громадських організацій Хмельницької області, висловлюємо занепокоєння, що під брендом політичної партії Слуга народу в парламент балотується не гідний кандидат, який ганьбить ім’я партії. Громадські організації Хмельниччини звертаються до вас, Дмитре Олександровичу, з проханням вивчити нові факти щодо кандидата Олени Копанчук, – йдеться у зверненні.

У листі представники громадськості області посилаються на заяву Дмитра Разумкова про доцільність громадського контролю кандидатів.

– Якщо ми десь помилилися чи не до кінця отримали інформацію, тому що зібрати повне досьє, глибоко перевіривши всіх людей, теж не завжди виходить… Ми чекаємо від журналістів і від громадськості інформацію про наших кандидатів. Якщо хтось не гідний бути у списку партії Слуга народу, то ми його звідти вилучимо, – цитують у листі слова Разумкова.

Гірничодобувна компанія Подільські кар’єри, керівником і єдиним власником якої з 18.04.2016 року є Копанчук Олена Євгеніївна, є фігурантом кримінальної справи про привласнення і розкрадання державних коштів в ПАТ Сумихімпром, яке з 18.05.2018 року розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області (кримінальне провадження № 12018200000000103).

Йдеться про фіктивне постачання низкою підприємств (зокрема Гірничодобувною компанією Подільські кар’єри Олени Копанчук) вапняку на ПАТ Сумихімпром, хоча фактично сировину закупали за істотно завищеними цінами через фірму посередника в Російській Федерації.

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Крім того, чоловік Олени Копанчук Копанчук Володимир Олександрович – колишній співробітник органів прокуратури України за часів Віктора Януковича. Він судився з державою за збільшення пенсії, будучи вельми забезпеченою людиною.













ГО Хмельниччини вимагають від Разумкова перевірити кандидата за 189-м округом / 3 фотографии

Заяву підписали: Хмельницька обласна правозахисна колегія щодо роботи з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами, Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень Конституції України, Благодійна організація Надія, ВПГО Державницька ініціатива Яроша у Хмельницькій області, Центр політичних процесів Політком.

Нагадаємо, на з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.