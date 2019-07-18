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Факты / Украина / Общество

Кабмин утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров принял новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины.

Кабмин утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Правительство утвердило новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

– Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения перечня разрешенных для перемещения товаров на перечень запрещенных для перемещения поддержана правительством, – отметил Черныш.

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Он добавил, вскоре можна будет перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин установил механизм, по которому украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное из-за войны на Донбассе жилье.

Фото: УНИАН

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