Кабинет министров принял новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины.

Правительство утвердило новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

– Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения перечня разрешенных для перемещения товаров на перечень запрещенных для перемещения поддержана правительством, – отметил Черныш.

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Он добавил, вскоре можна будет перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Чудова новина!Уряд затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на сході України.Чекаємо остаточної редакції.Але знаємо,що ініціатива МТОТ про зміну принципу визначення “переліку дозволених для переміщення товарів” на “перелік заборонених для переміщення” підтримано Урядом pic.twitter.com/8mQvsQYyeQ — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) July 18, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин установил механизм, по которому украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное из-за войны на Донбассе жилье.