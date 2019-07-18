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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін ухвалив новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Кабінет міністрів ухвалив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України.

Кабмін ухвалив новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Уряд затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

– Чекаємо остаточної редакції. Але знаємо, що ініціатива МТОТ про зміну принципу визначення переліку дозволених для переміщення товарів на перелік заборонених для переміщення підтримано урядом, – зазначив Черниш.

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Він додав, незабаром можна буде перевозити на тимчасово окуповану територію будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін встановив механізм, за яким українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване через війну на Донбасі житло.

Фото: УНІАН

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