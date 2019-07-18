Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Во сколько нужно прийти на участок, как будет выглядеть бюллетень и как проголосовать – читайте в материале Фактов ICTV.

21 июля состоятся досрочные парламентские выборы в Украине 2019. Когда нужно прийти на избирательные участки, как будут выглядеть бюллетени и как проголосовать – читайте в материале.

Открытие избирательных участков

21 июля все избирательные участки на территории Украины будут работать с 08.00 до 20.00. Поэтому проголосовать избиратели могут в любое удобное для себя время.

Документы, необходимые для голосования

Для того, чтобы получить бюллетень и проголосовать на парламентских выборах в Украине, членам участковой избирательной комиссии нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть:

паспорт гражданина Украины (обычный или ID-карта);

временное удостоверение гражданина Украины (для тех, кто недавно получил гражданство);

военный билет (для военнослужащих).

Проверить избирательный участок для голосования можно по ссылке. Для этого нужно ввести свой регион и точный домашний адрес.

Какие бюллетени получит избиратель и сколько их будет

Парламентские выборы в Украине 2019 пройдут по смешанной избирательной системе. То есть 50% народных депутатов будут избирать по партийным спискам, а еще 50% – по мажоритарных округах.

Соответственно, в день голосования избиратели получат два бюллетеня. В одном из них будет список партий, во втором – кандидаты по мажоритарных округах.

Отметку нужно будет поставить в каждом бюллетене.

Если вы меняли место голосования, то на избирательном участке получите только один бюллетень, где сможете отдать голос за партию. За кандидата-мажоритарщика у вас не будет возможности проголосовать.

Как правильно заполнить бюллетень

Каждый избиратель заполняет свой бюллетень в тайной кабинке для голосования самостоятельно.

В бюллетене в квадрате напротив партии и кандидата-мажоритарщика нужно сделать отметку. Это может быть + или любая другая, но только одна.

После этого нужно выйти из кабинки и опустить оба избирательных бюллетеня в урну.

Что делать в случае ошибки в бюллетене

Испорченный избирательный бюллетень можно заменить только один раз. Для этого нужно обратиться к члену избирательной комиссии, который выдавал вам бюллетень. Он поможет составить письменное заявление с просьбой получить новый избирательный бюллетень.

Вы получите новый бюллетень только в обмен на испорченный.

Ранее Факты ICTV писали, как проверить себя в списке избирателей.