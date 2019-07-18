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Факти / Україна / Політика

Парламентські вибори в Україні 2019: все, що потрібно знати про голосування

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. О котрій потрібно прийти на дільницю, який вигляд матиме бюлетень і як проголосувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори в Україні 2019: все, що потрібно знати про голосування

21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори в Україні 2019. Коли потрібно прийти на виборчі дільниці, який вигляд матимуть бюлетені і як проголосувати – читайте в матеріалі.

Відкриття виборчих дільниць

21 липня всі виборчі дільниці на території України працюватимуть з 08.00 до 20.00. Тому проголосувати виборці можуть у будь-який зручний для себе час.

Документи, необхідні для голосування

Для того, щоб отримати бюлетень і проголосувати на парламентських виборах в Україні, членам дільничної виборчої комісії потрібно пред’явити документ, який посвідчує особу. Це може бути:

  • паспорт громадянина України (звичайний або ID-карта);
  • тимчасове посвідчення громадянина України (для тих, хто нещодавно отримав громадянство);
  • військовий квиток (для військовослужбовців).

Перевірити виборчу дільницю для голосування можна за посиланням. Для цього потрібно ввести свій регіон та точну домашню адресу.

Які бюлетені отримає виборець і скільких їх буде

Парламентські вибори в Україні 2019 відбудуться за змішаною виборчою системою. Тобто 50% народних депутатів обиратимуть за партійними списками, а ще 50% – на мажоритарних округах.

Відповідно, у день голосування виборці отримають два бюлетені. У одному із них буде список партій, в другому – кандидати на мажоритарних округах.

Позначку потрібно буде поставити в кожному бюлетені.

Якщо ви змінювали місце голосування, то на виборчій дільниці отримаєте лише один бюлетень, де зможете віддати голос за партію. За кандидата-мажоритарника у вас не буде можливості проголосувати.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН) Список партій на вибори до Верховної Ради 2019 Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах

Як правильно заповнити бюлетень

Кожен виборець заповнює свій бюлетень у таємній кабінці для голосування самостійно.

У бюлетені в квадраті навпроти партії та кандидата-мажоритарника потрібно зробити позначку. Це може бути + або будь-яка інша, але тільки одна.

Після цього потрібно вийти з кабінки та опустити обидва виборчі бюлетені в урну.

Що робити в разі помилки у бюлетені

Зіпсований виборчий бюлетень можна замінити лише один раз. Для цього потрібно звернутися до члена виборчої комісії, який видавав вам бюлетень. Він допоможе скласти письмову заяву з проханням отримати новий виборчий бюлетень.

Ви отримаєте новий бюлетень тільки в обмін на зіпсований.

Раніше Факти ICTV писали, як перевірити себе у списку виборців.

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