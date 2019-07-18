Владимир Зеленский направил письмо спикеру парламента Андрею Парубию с повторной просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно требует от головы Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

– Я не удивлен вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и доблесть – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента, – написал он.

Глава государства направил письмо Парубию, в котором указал аргументы для созыва парламента. В частности, он напомнил, что десятая сессия Верховной Рады продолжается до 19 июля.

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Зеленский отметил, что до 19 июля по требованию лиц, определенных Конституцией, спикер Верховной Рады созывает внеочередное заседание во время очередной десятой сессии парламента.

– Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля 2019 года, – написал он.

Напомним, Зеленский попросил провести внеочередное заседание Рады 18 июля. На это голова Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что не имеет права этого делать.