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Факти / Україна

Я не здивований відмовою: Зеленський знову просить Парубія скликати засідання Ради

Володимир Зеленський надіслав листа спікеру парламенту Андрію Парубію з повторним проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Я не здивований відмовою: Зеленський знову просить Парубія скликати засідання Ради

Президент України Володимир Зеленський повторно вимагає від голови Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергове засідання парламенту.

– Я не здивований вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту, – написав він.

Глава держави надіслав листа Парубію, в якому вказав аргументи для скликання парламенту. Зокрема, він нагадав, що десята сесія Верховної Ради триває до 19 липня.

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Зеленський зазначив, що до 19 липня за вимогою осіб, визначених Конституцією, спікер Верховної Ради скликає позачергове засідання під час чергової десятої сесії парламенту.

– Зважаючи на це, прошу виконати вимогу чинного законодавства щодо скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради і розглянути питання, зазначені в листі від 16 липня 2019 року, – написав він.

Нагадаємо, Зеленський попросив провести позачергове засідання Ради 18 липня. На це голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що не має права цього робити.

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