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Факты / Украина

ЕС, НАТО и освобождение Донбасса: программа партии Вакарчука Голос

Появилась программа партии Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.

ЕС, НАТО и освобождение Донбасса: программа партии Вакарчука Голос

Программа партии Голос Святослава Вакарчука состоит из курса в НАТО, интеграции ЕС, освобождения оккупированных территорий, справедливого пенсионного обеспечения и социальной помощи.

Одной из задач является усиление обороноспособности через поддержку сильной армии и вхождение в НАТО.

Для осуществления этих задач партия собирается проводить социальные и политические исследования, общественные слушания и публичные дискуссии.

О цели создания партии Голос Вакарчук заявил ранее, объяснив это необходимостью настоящих изменений в стране, а именно потребностью искоренить старую политику и олигархию в Украине.

В программе прописано, что основой новой политсилы станет вера в Украину, как справедливое государство, где живет политическая нация, объединенная общими ценностями и осознанной  идентичностью. Высшей ценностью партия провозгласила человека и равноправие.

Среди задач партия Голос обозначила:

  • новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;
  • сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;
  • поддержание и гарантирование необратимости европейского пути развития страны;

Также среди задач партии Голос указано обеспечение устойчивого роста экономики через:

  • развитие инновационной экономики и малого и среднего бизнеса,
  • повышение производительности труда;
  • современное образование и медицину, высокие стандарты безопасности и экологии, справедливое пенсионное обеспечение и социальную помощь, равные возможности доступа к рынку труда независимо от возраста, равный выбор и возможность для развития человека на всех этапах его жизни;
  • демонополизацию и либерализацию рынков;
  • экономическую интеграцию с ЕС и глобальными рынками;
  • независимость регуляторов;
  • постепенное снижение доли государства в экономике и значительное повышение эффективности государственного управления.

Полная программа партии Голос.

_ ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» by on Scribd

Читайте: Святослав Вакарчук: от физика до политика

Напомним, что 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос, с которой собирается идти на парламентские выборы 2019.

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