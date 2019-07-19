Президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на Донбассе, если это будет необходимо для защиты государства.

Советник президента Украины Никита Потураев заявил, Владимир Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбассе и всеобщей мобилизации, если это будет необходимо для защиты государства.

Он отметил, что Зеленский является очень решительным человеком.

– Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше, – сказал он.

Читайте: Зеленский поручил разработать механизм выдачи второго гражданства этническим украинцам

Потураев подчеркнул, что такой приказ может быть отдан, если на Украину пойдут в наступление.

– Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст, – сказал Потураев.

Напомним, 19 июля Зеленский заявил, что Украина готова обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.