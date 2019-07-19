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Факти / Україна

Зеленський віддасть наказ про загальну мобілізацію, якщо буде необхідно – радник

Президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про наступ на Донбасі, якщо це буде необхідно для захисту держави.

Володимир Зеленський

Радник президента України Микита Потураєв заявив, Володимир Зеленський може віддати наказ про наступ на Донбасі і загальну мобілізацію, якщо це буде необхідно для захисту держави.

Він зазначив, що Зеленський є дуже рішучою людиною.

– Якщо буде необхідно, він дасть наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п’ядь землі – так. Для нього, звичайно, людське життя дуже багато значить. Але є речі, які коштують більше, – сказав він.

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Потураєв підкреслив, що такий наказ може бути відданий, якщо на Україну підуть у наступ.

– Якщо буде ситуація, при якій буде необхідно рушити вперед і необхідно віддати такий наказ – він його віддасть, – сказав Потураєв.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський заявив, що Україна готова обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова.

Джерело: ЦензорНЕТ

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