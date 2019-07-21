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Кто проходит в Верховную Раду от партии Батькивщина

По результатам экзит-пола, партия Батькивщина проходит в Верховную Раду и может получить 22 мандата.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Батькивщина

Согласно результатам экзит-пола, партия Батькивщина набрала 7,4% голосов. Соответственно, в парламенте ей может достаться 22 мандата.

Список партии Батькивщина в Верховной Раде:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

Читайте: Явка на выборы в Верховную Раду 2019

Напомним, результаты экзит-пола 2019 указывают на то, что в Верховную Раду (9 созыва) проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Фото: Батькивщина

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