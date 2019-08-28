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Факты / Украина / Политика

Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде (СПИСОК)

Полный список фракции Батькивщина в Верховной Раде IX созыва читайте на Фактах ICTV.

Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде (СПИСОК)

На выборах в Верховную Раду партия Батькивщина набрала 8,18% голосов.

Таким образом, политсила получила в парламенте 24 мандата по спискам, еще два – в мажоритарных округах.

Читайте: Кто возглавит комитеты Рады – список

Список фракции Батькивщина в Верховной Раде ІХ созыва:

  1. Тимошенко Юлия
  2. Тарута Сергей
  3. Наливайченко Валентин
  4. Соболев Сергей
  5. Кондратюк Елена
  6. Кириленко Иван
  7. Кожемякин Андрей
  8. Немыря Григорий
  9. Власенко Сергей
  10. Дубиль Валерий
  11. Абдуллин Александр
  12. Крулько Иван
  13. Лабунская Анжелика
  14. Бондарев Константин
  15. Цимбалюк Михаил
  16. Данилов Виталий
  17. Белькова Ольга
  18. Кучеренко Алексей
  19. Николаенко Андрей
  20. Волынец Михаил
  21. Пузийчук Андрей
  22. Шкрум Алена
  23. Кабаченко Владимир
  24. Ивченко Вадим

Депутаты по мажоритарным округам:

  • ОИО №18. Мейдич Олег
  • ОИО №52. Яковенко Евгений

Читайте: Первое заседание Верховной Рады IX созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Фото: Батькивщина

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