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Факты / Украина

Санкции против российских соцсетей нужно сохранить – СНБО

Государственным органам Украины нужно обеспечить соблюдение санкций против российских соцсетей и мониторить их эффективность.

Санкции против российских соцсетей нужно сохранить – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что нужно обеспечить соблюдение санкций против запрещенных соцсетей РФ и мониторить их эффективность.

По его словам, они должны сохраняться до истечения срока или отмены в порядке, установленном законом Украины.

В СНБО добавили, что все вопросы о применении, отмены или изменениях в санкции принимают на основании предложений президента, Верховной Рады, Кабинета министров, СБУ и НБУ.

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Задача мониторинга эффективности санкций закреплена за Кабинетом министров вместе с НБУ и СБУ.

К слову, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС не отменять санкции против РФ.

Источник: СНБО

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