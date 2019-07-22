Державним органам України потрібно забезпечити дотримання санкцій проти російських соцмереж і моніторити їхню ефективність.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що потрібно забезпечити дотримання санкцій проти заборонених соцмереж РФ і моніторити їхню ефективність.

За його словами, вони повинні зберігатися до закінчення терміну або скасування в порядку, встановленому законом України.

В РНБО додали, що всі питання про застосування, скасування чи зміни в санкції ухвалюють на підставі пропозицій президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, СБУ та НБУ.

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Завдання моніторингу ефективності санкцій закріплене за Кабінетом міністрів разом з НБУ і СБУ.

До слова, нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС не скасовувати санкції проти РФ.