Державним органам України потрібно забезпечити дотримання санкцій проти російських соцмереж і моніторити їхню ефективність.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що потрібно забезпечити дотримання санкцій проти заборонених соцмереж РФ і моніторити їхню ефективність.
За його словами, вони повинні зберігатися до закінчення терміну або скасування в порядку, встановленому законом України.
В РНБО додали, що всі питання про застосування, скасування чи зміни в санкції ухвалюють на підставі пропозицій президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, СБУ та НБУ.
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Завдання моніторингу ефективності санкцій закріплене за Кабінетом міністрів разом з НБУ і СБУ.
До слова, нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС не скасовувати санкції проти РФ.