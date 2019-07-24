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Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Слуга народа может получить 124 мандата в Верховной Раде по спискам, согласно результатам 97.32% обработанных бюллетеней.

Слуга народу

По результатам 97.32% обработанных Центральной избирательной комиссией бюллетеней, партию Слуга народа на парламентских выборах поддержали 43.12% избирателей. Поэтому политсила получает 124 мандата в Верховной Раде по спискам. Еще 129 мест Слуга народа получит по мажоритарным округам.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Также  Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.

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