Слуга народа может получить 124 мандата в Верховной Раде по спискам, согласно результатам 97.32% обработанных бюллетеней.

По результатам 97.32% обработанных Центральной избирательной комиссией бюллетеней, партию Слуга народа на парламентских выборах поддержали 43.12% избирателей. Поэтому политсила получает 124 мандата в Верховной Раде по спискам. Еще 129 мест Слуга народа получит по мажоритарным округам.

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