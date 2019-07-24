У Верховні Раді нового скликання може утворитися дві опозиції – проросійська та проєвропейська, вважає гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Гендиректор КВУ Олексій Кошель прогнозує формування в парламенті двох опозицій.

– Очевидно, буде два опозиційних центри – це проросійська і проєвропейська опозиція. Перша – це Опозиційна платформа – За життя, друга – це Європейська солідарність, плюс, можливо, Голос, плюс, можливо, – як ситуативний союзник – Батьківщина, – заявив він під час онлайн-конференції.

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На його думку, цілісного утворення не буде.

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.