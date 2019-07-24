Генеральная прокуратура остановила расследование касательно Владислава Мангера и Алексея Левина, которые являются главными фигурантами дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Генпрокуратура приняла решение об остановке досудебного расследования относительно главных фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина.

Причиной остановки расследования называют то, что Левин находится в розыске и касательно него не могут проводить следственные действия в Украине.

Решение об остановке расследования принято на основании ст. 280 УК Украины.

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Защита Мангера и семья Гандзюк подтвердили соответствующую информацию.

Обе стороны не согласны с решением Генеральной прокуратуры.

Напомним, 6 июня координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Источник: Слідство.Інфо