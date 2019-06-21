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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: Мангер попросил о встрече с Зеленским

Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Владислав Мангер попросил президента Владимира Зеленского о встрече.

Убийство Гандзюк: Мангер попросил о встрече с Зеленским

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который является подозреваемым в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, попросил президента Владимира Зеленского о встрече.

Он считает, что обвинения в его адрес безосновательны.

– Знаю, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, – написал Мангер.

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Подозреваемый добавил, что во время встречи с Зеленским готов продемонстрировать доказательства в свою защиту.

К слову, президент Владимир Зеленский согласился встретиться с отцом убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктором.

Источник: Владислав Мангер

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