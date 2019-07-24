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Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: розслідування проти Мангера і Левіна зупинено

Генеральна прокуратура зупинила розслідування щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна, які є головними фігурантами справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: розслідування проти Мангера і Левіна зупинено

Генпрокуратура ухвалила рішення про зупинку досудового розслідування щодо головних фігуранті справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк –  Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Причиною зупинки розслідування називають те, що Левін перебуває в розшуку і щодо нього не можуть проводити слідчі дії в Україні.

Рішення про зупинку розслідування ухвалили на підставі ст. 280 КК України.

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Захист Мангера і родина Гандзюк підтвердили відповідну інформацію.

Обидві сторони не згодні з рішенням Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 6 червня координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до шести років і шести місяців позбавлення волі.

Джерело: Слідство.Інфо

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