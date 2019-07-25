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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Когда миссия МВФ вернется в Украину

В МВФ заявили, что миссия Фонда вернется в Украину, когда новое правительство определится с приоритетами.

МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев для начала переговоров по новой программе сотрудничества сразу же после того, как будет сформировано правительство и оно определится с приоритетами работы.

– Команда МВФ готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики, – заявил в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

Читайте: Переговоры с чистого листа: когда миссия МВФ приедет в Украину

На днях представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре.

Источник: Громадське

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