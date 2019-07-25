В МВФ заявили, что миссия Фонда вернется в Украину, когда новое правительство определится с приоритетами.

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев для начала переговоров по новой программе сотрудничества сразу же после того, как будет сформировано правительство и оно определится с приоритетами работы.

– Команда МВФ готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики, – заявил в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

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На днях представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре.