В НБУ рассчитывают, что в IV квартале 2019 года начнется новая программа сотрудничества Украины с МВФ.

Согласно обновленному макропрогнозу Нацбанка, Украина может получить $2 млрд от МВФ в рамках новой программы сотрудничества.

– Мы ожидаем, что в IV квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. И также по $2 млрд – в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования, – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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По его мнению, исходя размера квоты Украины в МВФ, размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что в миссия МВФ может прибыть в Украину после выборов в Верховную Раду, а именно в августе.