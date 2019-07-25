У МВФ заявили, що місія Фонду повернеться до України, коли новий уряд визначиться з пріоритетами.

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва для початку переговорів щодо нової програми співробітництва одразу після того, як буде сформовано уряд і він визначиться з пріоритетами роботи.

– Команда МВФ готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики, – заявив у Вашингтоні представник МВФ Джеррі Райс.

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Днями представник президента у Кабміні Андрій Герус повідомив, що переговори щодо співпраці з МВФ відновляться у вересні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна розраховує на $2 млрд за новою програмою МВФ.