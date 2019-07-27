PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Полиция проводит 50 обысков в Белой Церкви

В Белой Церкви правоохранители проводят 50 одновременных обысков.

Обшук

В городе Белая Церковь полицейские одновременно проводят 50 обысков.

Они связаны с задержанием членов преступной организации.

– В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, – сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Читайте: Массовые обыски НАБУ: почему проводят и к кому пришли

Правоохранители установили, что в городе действовали три преступные группировки. Они оказывали давление на бизнес путем вымогательства и избиения людей.

Меры по задержанию и обезвреживанию преступных группировок проводят в рамках уголовных производств по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 255 УК Украины (Создание преступной организации).

  • image
  • image
  • image
Полиция проводит 50 обысков в Белой Церкви / 3 фотографии

К слову, 26 июля НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в Окружном административном суде Киева.

Источник: Андрей Небытов

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экс-руководителю полиции Одесской области Головину объявили подозрение
В Киеве зарезали 18-летнюю студентку – тело нашли в съемной квартире
В Одессе пьяные отдыхающие избили полицейских: правоохранителей госпитализировали
Угрожали дубинкой: в Винницкой области полицейские издевались над задержанным
Нового главу Нацполиции Киевской области назначат очень скоро – Князев
День полиции: топ-5 фактов об украинских патрульных
День полиции Украины: лучшие поздравления
В Николаеве пенсионерка организовала бордель для иностранных моряков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка