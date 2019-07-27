В Белой Церкви правоохранители проводят 50 одновременных обысков.

В городе Белая Церковь полицейские одновременно проводят 50 обысков.

Они связаны с задержанием членов преступной организации.

– В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, – сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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Правоохранители установили, что в городе действовали три преступные группировки. Они оказывали давление на бизнес путем вымогательства и избиения людей.

Меры по задержанию и обезвреживанию преступных группировок проводят в рамках уголовных производств по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 255 УК Украины (Создание преступной организации).











Полиция проводит 50 обысков в Белой Церкви / 3 фотографии

К слову, 26 июля НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в Окружном административном суде Киева.

Источник: Андрей Небытов