В Белой Церкви правоохранители проводят 50 одновременных обысков.
В городе Белая Церковь полицейские одновременно проводят 50 обысков.
Они связаны с задержанием членов преступной организации.
– В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, – сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.
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Правоохранители установили, что в городе действовали три преступные группировки. Они оказывали давление на бизнес путем вымогательства и избиения людей.
Меры по задержанию и обезвреживанию преступных группировок проводят в рамках уголовных производств по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 255 УК Украины (Создание преступной организации).
К слову, 26 июля НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в Окружном административном суде Киева.
Источник: Андрей Небытов