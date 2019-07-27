У Білій Церкві правоохоронці проводять 50 одночасних обшуків.
У місті Біла Церква поліцейські одночасно проводять 50 обшуків.
Вони пов’язані із затриманням членів злочинної організації.
– У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецназівці, кримінальна поліція і слідчі, – повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
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Правоохоронці встановили, що у місті діяли три злочинні угрупування. Вони чинили тиск на бізнес шляхом вимагання і побиття людей.
Заходи по затриманню та знешкодженню злочинних угруповань проводять в рамках кримінальних проваджень за ст. 189 (Вимагання) та ст. 255 КК України (Створення злочинної організації).
До слова, 26 липня НАБУ і Генпрокуратура провели обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.
Джерело: Андрій Нєбитов