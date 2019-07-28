МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным несогласованным визитом российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в оккупированный Крым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в аннексированный Крым для участия в так называемом параде ВМФ России.

– Эта поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель “визита” – участие в параде оккупационного флота России, – говорится в заявлении МИД Украины.

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Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что попытки российской стороны интерпретировать так называемые визиты в Украину как внутригосударственные поездки ничтожны, они свидетельствуют об откровенном пренебрежении РФ нормами международного права.

Напомним, год назад агентство ТАСС на своей странице в Instagram разместило фото премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на борту корабля Комета 120М в Севастополе, указав сверху правильную локацию – Sevastopol, Ukraine.