МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим до окупованого Криму.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до анексованого Криму для участі у так званому параді ВМФ Росії.

– Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета “візиту” – участь у параді окупаційного флоту Росії, – йдеться в заяві МЗС України.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що спроби російської сторони інтерпретувати так звані візити в Україну як внутрішньодержавні поїздки нікчемні, вони свідчать про відверте нехтування РФ нормами міжнародного права.

Нагадаємо, рік тому агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на борту корабля Комета 120М у Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.