PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Медведєв приїхав до Криму на “парад”. МЗС України висловило протест

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим до окупованого Криму.

Дмитро Медведєв

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до анексованого Криму для участі у так званому параді ВМФ Росії.

– Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета “візиту” – участь у параді окупаційного флоту Росії, – йдеться в заяві МЗС України.

Читайте: Медведчук не представлятиме Україну на переговорах з Росією – Богдан

У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що спроби російської сторони інтерпретувати так звані візити в Україну як внутрішньодержавні поїздки нікчемні, вони свідчать про відверте нехтування РФ нормами міжнародного права.

Нагадаємо, рік тому агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на борту корабля Комета 120М у Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Севастополі заглох БТР під час репетиції морського параду
Провокації в Азовському морі: Росія тестує новий уряд України
В Азовському морі фіксуються провокації з боку кораблів РФ – штаб ООС
Затримання російського танкера в Ізмаїлі: все, що треба знати
Третю добу кулемет на відпочинку: ЗСУ не відповідають на обстріли бойовиків
У Нікітському ботсаду в Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна
Росія перекинула в Донецьк снайперів для “особливих” завдань
В ЄС назвали два способи для отримання кримчанами шенгенської візи
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка