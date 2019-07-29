Почти год назад, 31 июля 2018 года, на Екатерину Гандзюк напали возле дома, облив серной кислотой. Через три месяца она умерла. Отец активистки Виктор Гандзюк рассказал о том дне и последних месяцах жизни своей дочери.

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Михайлович с ужасом вспоминает день нападения.

– Тот день стал концом моей нормальной жизни и был последним в активной жизни Кати. Далее – трагедия, которая продолжается до сих пор, – рассказал убитый горем отец.

По его словам, это было обычное утро: дочь собиралась на совещание к мэру, а он готовился к сложной операции, а дальше – три страшные месяцы борьбы за жизнь.

– Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, поскольку высекалась часть кожи… На момент смерти раненая поверхность у нее достигала 80% тела, – говорит Виктор Гандзюк.

Немотря на это, она до последнего хотела выжить, хотя травмы были несовместимы с жизнью:

– Она всегда спрашивала: “Папа, я выживу?” Всегда говорил: “Да”.

Когда женщина была не под наркозом, они вспоминали прошлое и строили планы на будущее.

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Екатерина знала заказчиков нападения и неоднократно называла эти фамилии.

Относительно расследования убийства дочери Гандзюк встречался с президентом Владимиром Зеленским.

– Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу – она ​​была обнадеживающей…, – подытожил отец погибшей активистки.

Напомним, несколько дней назад ГПУ остановила расследование относительно Владислава Мангера и Алексея Левина, которые являются главными фигурантами дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Фото: Віктор Гандзюк