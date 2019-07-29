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Факты / Украина

Папа, я выживу? Отец Екатерины Гандзюк о месяцах борьбы за жизнь дочери

Почти год назад, 31 июля 2018 года, на Екатерину Гандзюк напали возле дома, облив серной кислотой. Через три месяца она умерла. Отец активистки Виктор Гандзюк рассказал о том дне и последних месяцах жизни своей дочери.

Катерина Гандзюк з батьком

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Михайлович с ужасом вспоминает день нападения.

– Тот день стал концом моей нормальной жизни и был последним в активной жизни Кати. Далее – трагедия, которая продолжается до сих пор, – рассказал убитый горем отец.

По его словам, это было обычное утро: дочь собиралась на совещание к мэру, а он готовился к сложной операции, а дальше – три страшные месяцы борьбы за жизнь.

– Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, поскольку высекалась часть кожи… На момент смерти раненая поверхность у нее достигала 80% тела, – говорит Виктор Гандзюк.

Немотря на это, она до последнего хотела выжить, хотя травмы были несовместимы с жизнью:

– Она всегда спрашивала: “Папа, я выживу?” Всегда говорил: “Да”.

Когда женщина была не под наркозом, они вспоминали прошлое и строили планы на будущее.

Читайте: Убийство Гандзюк: Мангер попросил о встрече с Зеленским

Екатерина знала заказчиков нападения и неоднократно называла эти фамилии.

Относительно расследования убийства дочери Гандзюк встречался с президентом Владимиром Зеленским.

– Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу – она ​​была обнадеживающей…, – подытожил отец погибшей активистки.

Напомним, несколько дней назад ГПУ остановила расследование относительно Владислава Мангера и Алексея Левина, которые являются главными фигурантами дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Фото: Віктор Гандзюк 

Источник: ВВС Украина

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