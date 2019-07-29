Майже рік тому, 31 липня 2018 року, на Катерину Гандзюк напали біля будинку, обливши сірчаною кислотою. За три місяці вона померла. Батько активістки Віктор Гандзюк розповів про той день та останні місяці життя своєї дочки.

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор Михайлович з жахом згадує день нападу.

– Той день закінчив моє нормальне життя і був останнім у активному житті Каті. Далі – трагедія, яка продовжується до сьогодні, – розповів вбитий горем батько.

За його словами, то був звичаний ранок: дочка збиралася на нараду до мера, а він готувався до складної операції, а далі – три страшні місяці боротьби за життя.

– Катя перенесла 14 тяжких операцій. І кожна додавала рану, адже висікалася частина шкіри… На момент смерті поранена поверхня у неї сягала 80% тіла, – каже Віктор Гандзюк.

Втім, вона до останнього хотіла вижити, хоча травми були несумісні з життям:

– Вона завжди питала: “Тату, я виживу?” Завжди казав: “Так”.

Коли жінка була не під наркозом, вони згадували минуле та будували плани на майбутнє.

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Катерина знала замовників нападу і неодноразово називала ці прізвища.

Щодо розслідування вбивства дочки Гандзюк зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

– Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу – вона була обнадійливою…, – підсумував батько загиблої активістки.

Нагадаємо, кілька днів тому ГПУ зупинила розслідування щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна, які є головними фігурантами справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Фото: Віктор Гандзюк