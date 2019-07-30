На День независимости в Киеве пройдет Шествие достоинства с участием президента Украины Владимира Зеленского и руководства государства.

Шествие достоинства в Киеве состоится 24 августа на Майдане Независимости.

В мероприятиях примет участие руководство государства и президент Украины.

– Вместо военного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники по центральным улицам пройдет Марш достоинства. Это мероприятие в европейских традициях должно начать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина.

По Крещатику пройдут представители различных родов войск, ветераны АТО, которые смогут присоединиться к своим бригадам, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, – заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.