На День незалежності у Києві пройде Хода гідності за участю президента України Володимира Зеленського та керівництва держави.

Хода гідності у Києві відбудеться 24 серпня на Майдані Незалежності.

У заходах візьме участь керівництво держави та президент України.

– Замість військового параду у радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, центральними вулицями пройде Марш гідності. Цей захід у європейських традиціях має започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна. Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ, ветерани АТО, які зможуть приєднатися до своїх бригад, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери, – заявив глава Офісу президента Андрій Богдан.

Він додав, що після ходи буде грандіозний концерт, поставлений відомим українським режисером.

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Чи потрібен військовий парад на День незалежності? Так, це традиція

Ні, краще віддати гроші військовим

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Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.