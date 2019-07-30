PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

На День незалежності на Хрещатику буде Хода гідності замість параду

На День незалежності у Києві пройде Хода гідності за участю президента України Володимира Зеленського та керівництва держави.

На День незалежності на Хрещатику буде Хода гідності замість параду

Хода гідності у Києві відбудеться 24 серпня на Майдані Незалежності.

У заходах візьме участь керівництво держави та президент України.

– Замість військового параду у радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, центральними вулицями пройде Марш гідності. Цей захід у європейських традиціях має започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна.

Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ, ветерани АТО, які зможуть приєднатися до своїх бригад, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери, – заявив глава Офісу президента Андрій Богдан.

Він додав, що після ходи буде грандіозний концерт, поставлений відомим українським режисером.

Читайте: День Збройних Сил України: найяскравіші паради за 27 років

Чи потрібен військовий парад на День незалежності?

Результати

Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови КМДА – Богдан
Корупція у Києві: Офіс президента готує звернення до правохоронців
Кличко не контролює ситуацію у Києві – Богдан
Календар свят на серпень 2019
Скрізь охорона: Зеленський з Богданом відпочили на пляжі в Одесі
Він був потрібен – реакція українців на скасування параду на День незалежності України
Гройсман подав ініціативу провести парад за альтернативні кошти
Без зброї, але з прапорами: Парубій закликав вийти на парад до Дня незалежності
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка