Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине €400 млн на развитие городского транспорта и энергосети.

ЕБРР выделил для Украины около €400 млн, которые должны пойти на развитие городского транспорта в стране, а также на ускорение модернизации энергетической сети.

На развитие украинской энергосети выделили €149 млн инвестиций.

– Это поможет НЭК Укрэнерго модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями, – говорится в сообщении.

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На развитие городского транспорта в Украине выделили €250 млн, благодаря которым Полтава должна получить 40 экологичных троллейбусов.

По Программе поддержки муниципальных проектов ЕС также дается грант на €450 тыс.

Благодаря кредиту от Европейского банка смогут закупить троллейбусы с большей энергоэффективностью, оборудование для техобслуживания и диагностики, а также модернизировать тяговые подстанции.

К слову, миссия МВФ планирует вернуться в Украину после того, как новое правительство определится с приоритетами.

Источник: ЕБРР