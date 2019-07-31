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Факти / Україна

Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ КП Філарета

Українська православна церква Київського патріархату ліквідована після Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року.

Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ КП Філарета

У Міністерстві культури підтвердили факт ліквідації Української православної церкви Київського патріархату після того, як відбувся Об’єднавчий собор.

Після 15 грудня 2018 року УПЦ КП припинила існування шляхом приєднання до Київської митрополії православної церкви України (ПЦУ).

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Наказом Мінкульту від 30.01.2019 року № 54 був зареєстрований статут Київської митрополії Православної церкви України (ПЦУ).

Також цим наказом були визнані такими, що втратили чинність, накази міністерства від 12 червня 2017 № 505 про реєстрацію Статуту УПЦ КП.

Нагадаємо, 13 липня Філарет подав позов до суду з проханням не забирати Михайлівський Золотоверхий монастир та церкву Успіння Богородиці Пирогощої в УПЦ КП.

Джерело: Мінкульт

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