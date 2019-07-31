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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: обвинение относительно Павловского передали в суд

Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, передано в суд.

Убийство Гандзюк: обвинение относительно Павловского передали в суд

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко подтвердил, что обвинение в отношении Игоря Павловского уже в суде.

– Обвинительный акт передали в суд, – сказал он.

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Шевченковский райсуд Киева отпустил Игоря Павловского, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Поэтому из 2 мая он находится под домашним арестом с обязанностью носить браслет.

Напомним, в начале июня суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Екатерины Гандзюк. Координатор нападения Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы. Нападение на нее совершено ровно год назад.

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