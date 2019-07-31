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Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: обвинувачення щодо Павловського передали до суду

Обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, передано до суду.

Вбивство Гандзюк: обвинувачення щодо Павловського передали до суду

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко підтвердив, що обвинувачення щодо Ігоря Павловського вже в суді.

– Обвинувальний акт передали до суду, – сказав він.

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Шевченківський райсуд Києва відпустив Ігоря Павловського, задовольнивши клопотання прокуратури.

Тому з 2 травня він перебуває під домашній арештом із обов’язком носити браслет.

Нагадаємо, на початку червня суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк. Координатор нападу Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців позбавлення волі, а безпосередній нападник Микита Грабчук — до шести років в’язниці. Напад на неї скоєно рівно рік тому.

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