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Факты / Украина

Зеленский рассказал, когда заработает аэропорт в Черкассах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт в Черкассах заработает через два года.

Зеленский рассказал, когда заработает аэропорт в Черкассах

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Черкассы. Были очерчены основные проблемы в городе и области- дороги и ремонтные работы в аэропорту Черкассы.

– Я уже понимаю, что дорог в Черкассы совсем нет. Мы окажем содействие, чтобы Черкасскую окружную в ближайшее время начали делать, – заверил президент Украины во время брифинга.

Также Зеленский сообщил, что аэропорт Черкассы заработает через два года.

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– Мы хотим, чтобы в ближайшие два года у вас (в Черкассах, – Ред.) был нормальный аэропорт, – сказал он.

Напомним, что Владимир Зеленский своим указом поручил создать в Украине условия для строительства или ремонта дорог европейского качества.

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