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Факти / Україна

Зеленський розповів, коли запрацює аеропорт у Черкасах

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт у Черкасах запрацює через два роки.

Зеленський розповів, коли запрацює аеропорт у Черкасах

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїдкою Черкаси. Були окреслені основні проблеми у місті та області – дороги та ремонтні роботи в аеропорту Черкаси.

– Я  вже розумію, що доріг в Черкаси зовсім немає. Ми посприяємо тому, щоб Черкаську окружну найближчим часом почали робити, – завірив президент України під час брифінгу.

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Також Зеленський повідомив, що аеропорт Черкаси запрацює через два роки.

– Ми хочемо, щоб у найближчі два роки у вас (у Черкасах, – Ред.) був нормальний аеропорт, – сказав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в Україні умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.

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