Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт у Черкасах запрацює через два роки.
Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїдкою Черкаси. Були окреслені основні проблеми у місті та області – дороги та ремонтні роботи в аеропорту Черкаси.
– Я вже розумію, що доріг в Черкаси зовсім немає. Ми посприяємо тому, щоб Черкаську окружну найближчим часом почали робити, – завірив президент України під час брифінгу.
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Також Зеленський повідомив, що аеропорт Черкаси запрацює через два роки.
– Ми хочемо, щоб у найближчі два роки у вас (у Черкасах, – Ред.) був нормальний аеропорт, – сказав він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в Україні умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.