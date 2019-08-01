Компании-члены Американской торговой палаты рекомендуют закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки за Национальной комиссией по регулированию транспорта.

Эксперты компаний-членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки за профильным регулятором – Национальной комиссией по регулированию транспорта.

Об этом говорится в письме президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, председателю правления АО Укрзализныця Евгению Кравцову и директору по развитию бизнеса Укрзализныци Андрею Рязанцеву.

Гундер напомнил, что 5 июля Мининфраструктуры опубликовало постановление Кабмина о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым планируется введение автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

Эксперты компаний-членов Палаты проанализировали проект и выразили конструктивные комментарии и предложения.

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– Учитывая то, что проект постановления предусматривает право АО Укрзализныця автоматически и без обсуждения с бизнес-сообществом ежеквартально увеличивать тарифы на железнодорожные перевозки на уровне прогнозного индекса цен промышленных производителей, эксперты компаний членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, а также разработку методики их изменения за профильным регулятором (Национальной комиссией по регулированию транспорта). Ее создание предусмотрено программой реформирования железнодорожного рынка для приведения в соответствии с международными стандартами ЕС, – сказано в письме.

Гундер также напомнил, что до момента начала работы контроль за установлением и ежегодным пересмотром тарифов является функцией Кабмина и профильного министерства.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация не поддержала автоматическую индексацию тарифов УЗ.

Источник: uaprom.info