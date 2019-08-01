Компанії-члени Американської торгової палати рекомендують закріпити функції зі встановлення тарифів на вантажні залізничні перевезення за Національною комісією з регулювання транспорту.

Експерти компаній-членів Американської торгової палати в Україні пропонують закріпити функції зі встановлення тарифів на вантажні залізничні перевезення за профільним регулятором – Національною комісією з регулювання транспорту.

Про це йдеться в листі президента Американської торгової палати в Україні Андрія Гундера міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління АТ Укрзалізниця Євгену Кравцову і директору з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрію Рязанцеву.

Гундер нагадав, що 5 липня Мінінфраструктури опублікувало постанову Кабміну про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року №1392, якою планується введення автоматичної індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України.

Експерти компаній-членів Палати проаналізували проект і висловили конструктивні коментарі та пропозиції.

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– З огляду на те, що проект постанови передбачає право АТ Укрзалізниця автоматично і без обговорення з бізнес-спільнотою щокварталу збільшувати тарифи на залізничні перевезення на рівні прогнозованого індексу цін промислових виробників, експерти компаній-членів Американської торгової палати в Україні пропонують закріпити функції зі встановлення тарифів на вантажні залізничні перевезенняа, а також розроблення методики їх зміни за профільним регулятором (Національною комісією з регулювання транспорту). ЇЇ створення передбачено програмою реформування залізничного ринку для приведення у відповідність з міжнародними стандартами ЄС, – сказано в листі.

Гундер також нагадав, що до моменту початку роботи контроль за встановленням і щорічним переглядом тарифів є функцією Кабміну та профільного міністерства.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація не підтримала автоматичну індексацію тарифів УЗ.

Джерело: uaprom.info