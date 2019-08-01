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Факты / Украина

В Киеве “заминировали” станцию метро Театральная

В Киеве открыли на вход и выход станции метро Театральная.

В Киеве “заминировали” станцию метро Театральная

Станцию метро Театральная и пересадку на Золотые вопрота открыто на вход и выход.

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним,  в Киеве из-за анонимного звонка о заминировании на вход и выход была закрыта станция метро Театральная.

Ранее Факты ICTV писали, что в полицию Барселоны поступил звонок о заложенных бомбах в автомобилях Лионеля Месси и Луиса Суареса.

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