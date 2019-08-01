В Киеве открыли на вход и выход станции метро Театральная.

Станцию метро Театральная и пересадку на Золотые вопрота открыто на вход и выход.

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, в Киеве из-за анонимного звонка о заминировании на вход и выход была закрыта станция метро Театральная.

Увага!

Станція “Театральна” + пересадка зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. pic.twitter.com/txvFzYlsSE — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 1, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что в полицию Барселоны поступил звонок о заложенных бомбах в автомобилях Лионеля Месси и Луиса Суареса.