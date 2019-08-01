В Киеве открыли на вход и выход станции метро Театральная.
Станцию метро Театральная и пересадку на Золотые вопрота открыто на вход и выход.
Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Напомним, в Киеве из-за анонимного звонка о заминировании на вход и выход была закрыта станция метро Театральная.
Увага!
Станція “Театральна” + пересадка зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. pic.twitter.com/txvFzYlsSE
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 1, 2019
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