У Києві відкрили на вхід та вихід станцію метро Театральна.

Станцію метро Театральна та пересадку на Золоті вопрота відчинено на вхід та вихід.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, у Києві через анонімний дзвінок про замінування на вхід та вихід була закрита станція метро Театральна.

Увага!

Станція “Театральна” + пересадка зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. pic.twitter.com/txvFzYlsSE — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 1, 2019

Раніше Факти ICTV писали, що у поліцію Барселони надійшов дзвінок про закладені бомби в автомобілях Ліонеля Мессі і Луїса Суареса.