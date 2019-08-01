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Факти / Україна

У Києві “замінували” станцію метро Театральна

У Києві відкрили на вхід та вихід станцію метро Театральна.

У Києві “замінували” станцію метро Театральна

Станцію метро Театральна та пересадку на Золоті вопрота відчинено на вхід та вихід.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, у Києві через анонімний дзвінок про замінування на вхід та вихід була закрита станція метро Театральна.

Раніше Факти ICTV писали, що у поліцію Барселони надійшов дзвінок про закладені бомби в автомобілях Ліонеля Мессі і Луїса Суареса.

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