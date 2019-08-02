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Факты / Украина

Путин упростил предоставление украинцам разрешения на жительство в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий украинцам получение вида на жительство в России.

Путин упростил предоставление украинцам разрешения на жительство в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в законодательство вносятся изменения по упрощению получения вида на жительство в России для украинцев.

Внесенные изменения позволяют гражданам Украины, или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, получить разрешение на временное проживание в России.

Согласно закону, это право предоставляется и гражданам государств, входивших в состав бывшего СССР, и получили образование в РФ.

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Также у лиц, которые были рождены на территории бывшего СССР, появилось право не получать разрешение на временное проживание перед тем, как им предоставят вид на жительство.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

К слову, около 13 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта и их идентифицировали.

Источник: Интернет-портал правовой информации РФ

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