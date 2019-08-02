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Факти / Україна

Путін спростив надання українцям дозволу на проживання в РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який спрощує українцям отримання дозволу на проживання в Росії.

Путін спростив надання українцям дозволу на проживання в РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким до законодавства вносяться зміни щодо спрощення отримання посвідки на проживання в Росії для українців.

Внесені зміни дозволяють громадянам України, або особам без громадянства, які постійно проживали на території України, отримати дозвіл на тимчасове проживання в Росії.

Згідно із законом, це право надається і громадянам держав, які входили до складу колишнього СРСР, та отримали освіту в РФ.

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Також в осіб, які були народжені на території колишнього СРСР, з’явилося право не отримувати дозвіл на тимчасове проживання перед тим, як їм нададуть посвідку на постійне проживання.

Закон набуде чинності через 90 днів після публікації.

До слова, близько 13 тис. жителів Донбасу отримали російські паспорти і їх ідентифікували.

Джерело: Інтернет-портал правової інформації РФ

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