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Факти / Україна

Вивісили прапор РФ та сміялися в обличчя: готель в Іспанії обурив туристів з України

В одному з готелів Іспанії адміністрація обурила українських туристів, вивішеним у ресторані прапором РФ, висміюваннями та підтримкою російської агресії в Україні.

Вивісили прапор РФ та сміялися в обличчя: готель в Іспанії обурив туристів з України

В Іспанії в одному з готелів на узбережжі Коста-Дорада адміністрація обурила українських туристів своєю поведінкою.

Почалося все з того, що у ресторані готелю вивісили прапор Росії.

– На ввічливе прохання прибрати російський прапор із зони відпочинку українців, які безпосередньо постраждали від агресії РФ, адміністратор ресторану висміяв гостей і підтвердив підтримку вбивства українців росіянами, – розповів один з туристів Давид Пластер.

Українці попросили прибрати прапор, аби сім’ї, в яких є загиблі внаслідок російської агресії, не відчували дискомфорту.

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– Втім, адміністратор виявився палким прихильником політики РФ, тому що у грубій формі відмовив, додавши, що його позиція – це позиція всієї Іспанії. До суперечки на рецепції приєдналися громадяни Росії, яких адміністрація попросила особисто розібратися з шокованими українцями, – розповів Пластер.

Він додав, що найяскравіше зневагу до України продемонстрували на розважальному вечорі біля басейну, коли аніматори почали виконувати військові російські пісні.

Українські туристи попросили туроператора переселити їх до іншого готелю. Їм виставили штрафи за зняття броні.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

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