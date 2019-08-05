Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії.

Він подякував британському уряду за незмінну позицію підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу в здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності.

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Володимир Зеленський та Борис Джонсон також обговорили розвиток українсько-британських двосторонніх відносин після виходу Великої Британії зі складу ЄС та необхідність посилення контактів на найвищому рівні.

Нагадаємо, 24 липня Борис Джонсон став новим прем’єр-міністром Великої Британії.