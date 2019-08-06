НБУ с 6 августа вводит в обращение памятную монету номиналом 20 грн, посвященную тысячелетию с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого.

Национальный банк Украины продолжает выпуск серии юбилейных монет Княжеская Украина. Поэтому с 6 августа вводится в обращение памятная монета Тысяча лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого.

Это монета номиналом в 20 грн, весом 62,2 г и тиражом 2,5 тыс. штук. Розничная цена составит 2 121 грн.

Изготовлена ​​она из серебра 925 пробы, а украшенная локальной позолотой.

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На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), номинал. На фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора ХІ века, под которым стилизованный свиток Русской правды. По обе стороны от свитка позолоченные верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа).

На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (снизу).

Ранее Факты ICTV писали о том, что НБУ вводит полкилограммовую монету по случаю томоса.