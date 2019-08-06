НБУ з 6 серпня вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 20 грн, присвячену тисячоліттю від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Національний банк України продовжує випуск серії ювілейних монет Княжа Україна. Тому з 6 серпня вводиться в обіг пам’ятна монета Тисяча років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Це монета номіналом у 20 грн, вагою 62,2 г та тиражем 2,5 тис. штук. Роздрібна ціна становитиме 2 121 грн.

Виготовлена вона зі срібла 925 проби, а оздоблена локальною позолотою.

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На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), номінал. На тлі абрису бань Софійського собору зображено макет реконструкції собору ХІ століття, під яким стилізований сувій Руської правди. По обидва боки від сувою позолочені вірчий знак князя Ярослава Мудрого (ліворуч) та печатка (праворуч).

На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та написи Ярослав Мудрий на престолі (угорі), 1019 (знизу).

Раніше Факти ICTV писали про те, що НБУ вводить півкілограмову монету з нагоди томосу.