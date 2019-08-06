PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ вводить в обіг монету, присвячену Ярославу Мудрому

НБУ з 6 серпня вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 20 грн, присвячену тисячоліттю від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий монета

Національний банк України продовжує випуск серії ювілейних монет Княжа Україна. Тому з 6 серпня вводиться в обіг пам’ятна монета Тисяча років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Це монета номіналом у 20 грн, вагою 62,2 г та тиражем 2,5 тис. штук. Роздрібна ціна становитиме 2 121 грн.

Виготовлена вона зі срібла 925 проби, а оздоблена локальною позолотою.

Читайте: НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 гривень

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), номінал. На тлі абрису бань Софійського собору зображено макет реконструкції собору ХІ століття, під яким стилізований сувій Руської правди. По обидва боки від сувою позолочені вірчий знак князя Ярослава Мудрого (ліворуч) та печатка (праворуч).

На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та написи Ярослав Мудрий на престолі (угорі), 1019 (знизу).

Раніше Факти ICTV писали про те, що НБУ вводить півкілограмову монету з нагоди томосу.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ, Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка